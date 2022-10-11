Instagram и Facebook признаны в России террористическими организациями
2022-10-11
14:46
В России признали террористической компанию Meta, к которой относятся популярные социальные сети.
В Российской Федерации признана террористической организацией компания Meta.
К данной компании относятся две популярные социальные сети - Instagram и Facebook (ранее их признаны экстремистскими).
Получается, что террористическими теперь признаны и выше названные западные социальные сети.
Компания уже внесена Росинформониторингом в список террористов и экстремистов.
Решение принимал Тверской районный суд города Москва.
Опубликовано: Николай Скира
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