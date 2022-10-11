Instagram и Facebook признаны в России террористическими организациями

В России признали террористической компанию Meta, к которой относятся популярные социальные сети.

В Российской Федерации признана террористической организацией компания Meta.

К данной компании относятся две популярные социальные сети - Instagram и Facebook (ранее их признаны экстремистскими).

Получается, что террористическими теперь признаны и выше названные западные социальные сети.

Компания уже внесена Росинформониторингом в список террористов и экстремистов.

Решение принимал Тверской районный суд города Москва.