Книги о нацистской Германии сметают с прилавков российских магазинов

После начала спецоперации в книжных магазинах РФ стали раскупать книги о нацистской Германии. Спрос на некоторые из изданий вырос в 17 раз!

Сеть магазинов "Читай-город" подвела итоги продаж, выяснив с 21 сентября текущего года на 20% вырос интерес к изданиям, посвященным Второй мировой войне.

Самая востребованная на сегодняшний день книга "Мобилизованная нация. Германия 1939–1945" Николаса Старгардта.

Издание представляет собой исследование о том, как немцы относились ко Второй мировой войне, основанное на дневниках и переписке жителей Третьего рейха.

По имеющимся данным, с 21 сентября по 4 октября продажи этой книги выросли на 405% в сравнении с периодом 7 - 20 сентября.