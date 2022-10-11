Книги о нацистской Германии сметают с прилавков российских магазинов
2022-10-11
14:48
После начала спецоперации в книжных магазинах РФ стали раскупать книги о нацистской Германии. Спрос на некоторые из изданий вырос в 17 раз!
Сеть магазинов "Читай-город" подвела итоги продаж, выяснив с 21 сентября текущего года на 20% вырос интерес к изданиям, посвященным Второй мировой войне.
Самая востребованная на сегодняшний день книга "Мобилизованная нация. Германия 1939–1945" Николаса Старгардта.
Издание представляет собой исследование о том, как немцы относились ко Второй мировой войне, основанное на дневниках и переписке жителей Третьего рейха.
По имеющимся данным, с 21 сентября по 4 октября продажи этой книги выросли на 405% в сравнении с периодом 7 - 20 сентября.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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