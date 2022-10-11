Politico: Шольц заботится только об интересах Германии и не обращает внимания на ЕС
2022-10-11
14:54
Портал Politico пишет, что канцлер Германии Олаф Шольц заявляет о солидарности со странами ЕС, но его волнуют только интересы своей страны.
Politico пишет, что "вне зависимости от того, идет ли речь о поставках оружия в Украину или о том, как смягчить влияние роста цен на природный газ, подход Шольца однозначен: Германия прежде всего".
"План Берлина по созданию фонда помощи в размере 200 миллиардов евро для субсидирования снижения цен на газ вызвал на прошлой неделе яростную реакцию некоторых европейских лидеров. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецки даже обвинил Шольца в эгоизме и разрушении единого рынка. Он выразил обеспокоенность тем, что немецкие субсидии дадут местным производителям несправедливое преимущество перед промышленностью в других странах ЕС", — напоминает Politico.
Отметив, что премьер-министр Польши никогда не был поклонником правительства Шольца, он признает, что голос Моравецкого не одинок в ЕС. Аналогичные опасения высказывали и премьер-министр Финляндии Санна Марин, и глава эстонского правительства Кая Каллас.
"Шольц защищал планы Берлина, говоря, что другие страны Европы предпринимают аналогичные шаги. Верно, но ни одна из этих программ не приближается по размеру к предложению Германии. Что беспокоит европейских лидеров больше, чем детали газового фонда Шольца, так это растущая тенденция крупнейшего игрока на континенте самостоятельно решать ключевые вопросы экономики и безопасности, которые, как они опасаются, подорвут европейское единство", — объясняет Politico.
Politicо подчеркивает, что "хотя Шольц традиционно заявлял о "европейской солидарности», эти заклинания не действуют, особенно в странах Центральной и Восточной Европы, которые научились судить о Берлине по делам, а не по словам".
Опубликовано: Николай Скира
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