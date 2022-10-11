Симсон: отношения между ЕС и Россией в энергосфере необратимо разрушены

Представитель Еврокомиссии Кадри Симсон утверждает, что государства ЕС хотят покупать больше алжирского газа из-за невозможности закупать его у России.

Глава отдела Еврокомиссии по энергетике Кадри Симсон сообщила, что страны Европейского союза хотели бы закупать больше газа у Алжира во время энергетического кризиса и невозможность покупать данный энергоноситель у России. По мнению Симсон, сейчас отношения между Брюсселем и Москвой в сфере энергоресурсов окончательно разрушены и не подлежат восстановлению.

Также Кадри Симсон назвала Алжир важнейшим поставщиком газа для всей Европы, который зарекомендовал себя как надёжный исполнитель газовых контрактов.