Маск хочет передать Китаю контроль над Тайванем, Пекин поблагодарил миллиардера

Илон Маск в интервью Financial Times предложил, чтобы Тайвань частично контролировался Китаем. Его статус, по словам миллиардера, был бы аналогичен статусу Гонконга, что понравилось Пекину и вызвало возмущение в Тайбэе.

В последние недели Илон Маск интересуется не только освоением космоса и электромобилями, но и говорит о геополитической ситуации в мире. Проблема в том, что его предложения как минимум странны и вызывают возмущение в демократическом мире.

Теперь Илон Маск удивил своим заявлением о конфликте между Китаем и Тайванем. В интервью Financial Times он предложил передать частичный контроль над Тайванем Китаю. По словам миллиардера, статус острова будет аналогичен Гонконгу, который является одним из двух (другой — Макао) особых административных районов, находящихся под управлением Китайской Народной Республики. Однако Тайвань был бы несколько более независимым.

Гонконг, бывшая британская собственность (возвращенная Китаю в 1997 г.), считается особым районом Китая и может пользоваться определенной (хотя и все меньшей) самостоятельностью во внутренних делах.

Изначально Китай также уважал демократический строй Гонконга (в городе были свободные СМИ, активно действовала политическая оппозиция и правозащитные организации), но уже много лет пытается уничтожить последние ростки демократии в регионе.

"Мое предложение состояло бы в том, чтобы создать специальный административный район на Тайване, что вполне приемлемо [предложение — ред.], но, вероятно, не всех устроит. Возможно, и я думаю, что действительно [Тайвань и Китай — ред.] могли бы заключить соглашение, которое было бы немного мягче, чем в случае с Гонконгом", - объяснил Маск.

Предложение самого богатого человека в мире соответствует линии Пекина, считающего Тайвань своей мятежной провинцией и десятилетиями ломающего голову над тем, как включить эту страну (де-факто независимую и суверенную, но лишь частично признанную в мире ) в структуры КНР.считает себя суверенным государством и ни о какой интеграции слышать не желает.

По данным Financial Times, Илон Маск считает, что эскалация конфликта вокруг Тайваня неизбежна. Он также предупреждает, что это может повлиять не только на Tesla, которая управляет огромным заводом своих автомобилей в Шанхае, но и на Apple, производящую iPhone в Китае, и на всю мировую экономику. По словам Маска, он сократится на 30 процентов.

На предложение миллиардера быстро ответили обе стороны. Его полностью поддерживает Цинь Ган, посол Китая в США. Он поблагодарил Маска в Twitter "за призыв к миру в Тайваньском проливе и идею создания специальной административной зоны".

Посол добавил, что Тайвань будет пользоваться "большой автономией" и "обширным пространством для развития" как часть Китая, но при условии, что "китайский суверенитет, безопасность и интересы развития будут гарантированы".

США Би-хим Сяо, посол Тайваня в США, кратко, но красноречиво прокомментировал всю ситуацию: "Тайвань продает много товаров, но наша свобода и демократия не продаются".

Она добавила, что любое предложение о будущем Тайваня должно рассматриваться "мирным путем, без принуждения и с уважением демократической воли тайванцев".