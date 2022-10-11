Адвокат семьи Шатунова опровергла слова Разина о новых обстоятельствах суда
2022-10-11
15:10
Адвокат семьи покойного Юрия Шатунова Асель Мухтарова-Казарновская дала комментарии относительно заявления Андрея Разина о суде с родными артиста. Юрист отрицает слова экс-продюсера о новых обстоятельствах дела.
Адвокат семьи покойного исполнителя Юрия Шатунова Асель Мухтарова-Казарновская заявила, что высказывания Разина являются дезинформацией.
Адвокат пояснила, что никаких разбирательств в суде с участием родных Шатунова быть не может, пока семья покойного не вступит в наследство. Об этом сообщает издание "АиФ".
Юрист подчеркнула, что прежде всего родственники Шатунова должны официально оформить права на наследство. А это произойдет не раньше начала следующего года.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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