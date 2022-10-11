Лавров заявил о возможной встрече Путина и Байдена на саммите G-20

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал грядущий саммит "Большой двадцатки"

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров прокомментировал саммит "Большой двадцатки", который пройдет в Индонезии.

По словам главы внешнеполитического ведомства, президент России Владимир Путин может встретиться там с Джо Байденом.

Лавров отметил, что встреча возможна, если Соединенные Штаты обратятся к российской стороне с соответствующим предложением.

"Если от США поступит предложение о встрече Байдена с Путиным на G20, то мы его рассмотрим — Лавров", - пишет "Московский комсомолец".

Отметим, что на саммите будет присутствовать и президент Украины Владимир Зеленский.