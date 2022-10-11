Лавров заявил о возможной встрече Путина и Байдена на саммите G-20
2022-10-11
15:19
Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал грядущий саммит "Большой двадцатки"
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров прокомментировал саммит "Большой двадцатки", который пройдет в Индонезии.
По словам главы внешнеполитического ведомства, президент России Владимир Путин может встретиться там с Джо Байденом.
Лавров отметил, что встреча возможна, если Соединенные Штаты обратятся к российской стороне с соответствующим предложением.
"Если от США поступит предложение о встрече Байдена с Путиным на G20, то мы его рассмотрим — Лавров", - пишет "Московский комсомолец".
Отметим, что на саммите будет присутствовать и президент Украины Владимир Зеленский.
Опубликовано: Николай Скира
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