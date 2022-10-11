МИД Польши призвал своих граждан покинуть территорию Беларуси

Министерство иностранных дел Польши выпустило официальное обращение к своим гражданам, находящимся на территории Беларуси. Им рекомендуют немедленно покинуть территорию страны.

Ведомство объясняет призыв «ростом напряженности в регионе, а также военными событиями в России, Беларуси и Украину». В МИД Польше подчеркивают, что на территории Беларуси также возможно задержание польских граждан и ссылаются на подобные инциденты.

Министерство иностранных дел Польши также рекомендует отложить польским гражданам любые поездки на территорию сопредельного государства. Первое сообщение МИД Польши было опубликовано на официальной странице в социальной сети Twitter, одно позже оно появилось на сайте.

Польское внешнеполитическое ведомство рекомендует своим гражданам по «тем или иным причинам находящимся на территории Беларуси» немедленно вернуться домой или связаться с представительными организациями для получения помощи для возвращения.

В сообщении сказано, что граждане Польши могут вернуться домой «коммерческими или частными средствами транспорта». Отдельный специальный транспорт для пересечения границы МИД Польши не предоставляет.