Глава Европарламента Метсола призвала Запад поставить Украине тяжёлое оружие
2022-10-11
15:33
Возглавляющая Европарламент Роберта Метсола заявила о необходимости передачи тяжёлых вооружений Киеву.
Во вторник спикер Европарламента Роберта Метсола сообщила, что после новых ракетных ударов армии России по территории Украины она считает необходимым передачу западных тяжёлых вооружений Киеву. По мнению Метсолы, получив необходимое оружие, украинская армия сможет самостоятельно защить свою страну.
Примечательно, что в тот же день Дмитрий Песков сообщил о намерениях Германии поставить Украине ПВО, отметив, что это лишь сделает спецоперацию болезненнее для Киева.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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