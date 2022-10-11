Der Spiegel: Генпрокуратура Германии начала официальное расследование диверсий на «Северных потоках»

По сообщению немецкого издания Der Spiegel, Генеральная прокуратура Германии начала официальное расследование по подозрению в преднамеренной организации взрывов на «Северных потоках».

Такая формулировка предполагает, что немецкая сторона предполагает диверсии на газопроводах «Северные потоки», а также акт антиконституционного саботажа. Ранее немецкие водолазы уже отправлялись к местам взрывов, чтобы собрать доказательства преступления с помощью подводного дрона.

Представители Генеральной прокуратуры Германии подтвердили факт начала расследования, так как это «открывает путь следователям федеральной полиции для получения доказательств». При этом они пока отказались говорить о том, какова вероятность преднамеренности взрывов.

Тем не менее, правительство ФРГ заявляет, что имеет достаточное фактическое количество признаков того, что повреждения газопроводов были нанесены преднамеренно посредством нескольких взрывов.

В Германии оценивают атаку на газопроводы «Северные потоки» как «крайне серьезные», которые нанесли ущерб внешней и внутренней безопасности страны. Это говорит о том, что следственным действиям в расследовании инцидентов придается наиболее важная роль.