Der Spiegel: Генпрокуратура Германии начала официальное расследование диверсий на «Северных потоках»
2022-10-11
15:49
По сообщению немецкого издания Der Spiegel, Генеральная прокуратура Германии начала официальное расследование по подозрению в преднамеренной организации взрывов на «Северных потоках».
Такая формулировка предполагает, что немецкая сторона предполагает диверсии на газопроводах «Северные потоки», а также акт антиконституционного саботажа. Ранее немецкие водолазы уже отправлялись к местам взрывов, чтобы собрать доказательства преступления с помощью подводного дрона.
Представители Генеральной прокуратуры Германии подтвердили факт начала расследования, так как это «открывает путь следователям федеральной полиции для получения доказательств». При этом они пока отказались говорить о том, какова вероятность преднамеренности взрывов.
Тем не менее, правительство ФРГ заявляет, что имеет достаточное фактическое количество признаков того, что повреждения газопроводов были нанесены преднамеренно посредством нескольких взрывов.
В Германии оценивают атаку на газопроводы «Северные потоки» как «крайне серьезные», которые нанесли ущерб внешней и внутренней безопасности страны. Это говорит о том, что следственным действиям в расследовании инцидентов придается наиболее важная роль.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Орбан заявил о необходимости перемирия между РФ и США для прекращения спецоперации
Жигалова назвала историю с эмиграцией Никиты Преснякова мутной
КГБ Беларуси: переломный момент в спецоперации произойдёт с ноября по февраль
Звездой 90-х певицей Натальей Ветлицкой заинтересовалась российская прокуратура
Стремоусов: ночные попытки ВСУ прорвать оборону на Херсонском направлении отбиты