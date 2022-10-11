Зеленский и Путин могут встретиться на саммите G-20 в Индонезии

На саммите в Индонезии могут лично встретиться Владимир Путин и Владимир Зеленский.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел Индонезии, президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин согласились принять участие в саммите G-20.

Саммит стран "Большой двадцатки" должен пройти с 15 по 16 ноября на острове Бали.

Получается, что возможна первая личная встреча между президентами Российской Федерации и Украины, пускай и не прямая.

Они могут стоят буквально в нескольких метрах друг от друга на фото, также они будут сидеть в одном зале и, возможно, выслушивать выступления друг друга.