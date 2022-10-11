Королева продемонстрировала глубокое декольте на концерте в Кремлёвском дворце
2022-10-11
15:51
Певица Наташа Королева прибыла на фольклорный концерт в Кремлёвский дворец в вызывающем наряде. Особое внимание привлекает бюст артистки.
Исполнительница Наташа Королева на прошлых выходных выступала в фольклорном концерте на сцене Кремля. Для выхода на сцену певица выбрала очень необычный образ.
Она была одета с головы до пят во всё красное.
Наряд подчеркнул фигуру знаменитости. Не забыла Королева привлечь внимание к своему бюсту. Свой наряд артистка показала в соцсетях.
Она сняла ролик, где душевно подпевает песне "Ой цветет калина", которую исполняет кто-то из ее коллег на сцене. На видео в центре внимания оказывается глубокое декольте артистки.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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