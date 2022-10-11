Некоторые мобилизованные в России получат право на кредитные каникулы

Заместитель главы Минтруда России Ольга Баталина заявила, что разрабатывается законопроект о праве на кредитные каникулы для мобилизованных учредителей малого и среднего бизнеса.

Пока рассматривается вариант о предоставлении кредитных каникул для мобилизованных россиян, которые являются учредителями малого и среднего бизнеса, однако в тоже время занимают должность единственных учредителей и генеральных директоров.

Ольга Баталина отметила, что в дальнейшем будут рассматриваться варианты о предоставлении кредитных каникул и для других категорий мобилизованных граждан Российской Федерации. При этом текущий законопроект подготавливается только в рамках собственников предприятий.

Предполагается, что кредитные каникулы будут предоставляться на срок мобилизации, а к этому сроку добавляться еще 30 дней. Тем не менее, как конкретно будет функционировать закон о кредитных каникулах для мобилизованных, пока неясно.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, по которому мобилизованные россияне, а также участники специальной военной операции в Украине и члены их семей, получают право на кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам и займам.