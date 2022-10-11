Песков: в Кремле не обсуждали запрет на выезд мужчин из РФ во время мобилизации

2022-10-11

16:24

Дмитрий Песков рассказал о том, что в правительстве нет позиции относительно введения запрета на выезд россиян мужского пола за пределы страны.

11 октября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что у представителей Кремля пока нет позиции относительно гражданской инициативы, в рамках которой предлагается ввести запрет на выезд мужчин за пределы России во время частичной мобилизации в соответствии с указом президента России.

Также Песков утверждает, что в настоящий момент ему неизвестно, осведомлены ли в Кремле о наличии подобной инициативы, однако политик подчеркнул, что лично он ничего подобного не слышал.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







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