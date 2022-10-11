Барских и группа Бумбокс продолжают зарабатывать на россиянах
2022-10-11
16:30
Макс Барских и музыканты группы "Бумбокс", выступающие против России, продолжают зарабатывать на жителях "ненавистного" государства.
Украинский исполнитель Макс Барских и музыканты коллектива "Бумбокс" продолжают зарабатывают благодаря россиянам. Звёзды сцены получают доходы с российских слушателей, несмотря на критику в адрес государства.
Весной текущего года Барских громогласно заявлял, что "запрещает" свою музыку на территории РФ. Хиты Барских не доступны на российских музыкальных сервисах.
Зато треки певца россияне без проблем найдут на Apple Music. Барских получает средства за прослушивания на платформе и благодаря жителям РФ.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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