Лавров: обозначенные Путиным задачи спецоперации не меняются и будут достигнуты
2022-10-11
16:33
Сергей Лавров сообщил, что командующие спецоперацией в Украине не станут менять её исходных задач.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров утверждает, что ключевые задачи специальной военной операции в Украине, поставленные Владимиром Путиным как Верховным Главнокомандующим армией РФ, остаются неизменными и будут достигаться всеми доступными средствами.
По словам Лаврова, в настоящий момент Россия желает, чтобы Украина прекратила быть террористическим государством, наносящим ущерб чужим и собственным гражданам.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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