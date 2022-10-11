Лавров: обозначенные Путиным задачи спецоперации не меняются и будут достигнуты

Сергей Лавров сообщил, что командующие спецоперацией в Украине не станут менять её исходных задач.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров утверждает, что ключевые задачи специальной военной операции в Украине, поставленные Владимиром Путиным как Верховным Главнокомандующим армией РФ, остаются неизменными и будут достигаться всеми доступными средствами.

По словам Лаврова, в настоящий момент Россия желает, чтобы Украина прекратила быть террористическим государством, наносящим ущерб чужим и собственным гражданам.