Лавров не исключил новые переговоры между Россией и странами Запада по Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос об инициативе Турции о новых переговорах между Россией и странами Запада по Украине заявил, что Москва готова выслушать любые предложения, сообщает ТАСС.

"Мы готовы выслушать всех, но, конечно, не можем заранее сказать, что какой-то конкретный процесс обязательно приведет к результату", — подчеркнул глава российской дипломатии.

В среду у президента Турции будет возможность поговорить с Владимиром Путиным на полях саммита в столице Казахстана Астане.

"Мне ясно, что если об этом задумаются наши турецкие коллеги, то на этой неделе во время встречи президентов Эрдогана и Путина, которые будут вместе на мероприятиях в Астане, у них будет прекрасная возможность задать нам такие вопросы. Мы не слышали ничего, кроме публичных заявлений", - сказал Лавров на вопрос о возможных переговорах по ситуации в Украине.

Он добавил, что Кремль готов "выслушать любое предложение"

"Мы должны сначала понять, что именно предлагается и каково содержание тех инициатив, которые они быстро и громко разносят в публичном пространстве", - подытожил глава российской дипломатии, слова которого цитирует РИА Новости.

Официальные лица Турции сообщили, что президент Реджеп Эрдоган встретится с Владимиром Путиным в Астане в среду, 11 октября. В последний раз они виделись на региональном саммите в Узбекистане в прошлом месяце.

Эрдоган все еще надеется убедить президентов России и Украины поговорить о перемирии, чего особенно не хочет ни одна из сторон, но которое турецкие официальные лица считают необходимым и реалистичным.