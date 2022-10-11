Дочь Успенской не смогла достойно исполнить композицию на французском языке, выступая на одной сцене с матерью
2022-10-11
16:47
Наследница певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина в очередной раз поставила мать в неудобное положение, исполнив композицию на французском языке "очень бледно" на одной сцене со знаменитой родительницей.
Любовь Успенская разместила видео в сети, где рядом с ней на концерте выступает её дочь Татьяна Плаксина с композицией на французском языке. Об этом пишет издание "BLITZ+".
Пользователи заметили, что песня из уст наследницы Успенской прозвучала очень бледно, по сравнению с вокальными данными знаменитой матери.
Музыкальный критик Павел Рудченко убеждён, что артистка стыдится отсутствия таланта у дочки, но продолжает готовить себе замену, несмотря на затяжной конфликт между близкими родственницами в прошлом.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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