Борец с корупцией Бородин призвал признать Ветлицкую иноагентом за её антироссийские высказывания

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин направил обращение в Генпрокуратуру с просьбой признать певицу Наталью Ветлицкую иноагентом за её публикации в соцсетях и репосты Аллы Пугачёвой.

В Генпрокуратуру РФ поступило обращение с просьбой признать певицу Наталью Ветлицкую иноагентом за высказывания против РФ в соцсетях и репосты публикаций Аллы Пугачевой.

Данное обращение генеральному прокурору Игорю Краснову направил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин

Борец с коррупцией призывает провести проверки в отношении Ветлицкой с привлечением её в будущем к ответственности по статье о дискредитации ВС РФ. Такой информацией поделился Телеграм-канал "Shot".