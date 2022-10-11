Борец с корупцией Бородин призвал признать Ветлицкую иноагентом за её антироссийские высказывания

2022-10-11

16:54

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин направил обращение в Генпрокуратуру с просьбой признать певицу Наталью Ветлицкую иноагентом за её публикации в соцсетях и репосты Аллы Пугачёвой.

В Генпрокуратуру РФ поступило обращение с просьбой признать певицу Наталью Ветлицкую иноагентом за высказывания против РФ в соцсетях и репосты публикаций Аллы Пугачевой.

Данное обращение генеральному прокурору Игорю Краснову направил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин

Борец с коррупцией призывает провести проверки в отношении Ветлицкой с привлечением её в будущем к ответственности по статье о дискредитации ВС РФ. Такой информацией поделился Телеграм-канал "Shot".

Опубликовано: Наталья Гончарова







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