Зеленский на саммите G7 попросил отправить в Украину международные войска миротворцев

Украинский президент Владимир Зеленский на саммите "Большой семерки" выступил с предложением

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с речью во время онлайн-саммита участников G-7.

На фоне объявления президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко о создании белорусского-российской группировки войск Зеленский предложил отправить миротворцев на границу с РБ.

Зеленский считает, что это позволит доказать отсутствие намерения Беларуси атаковать Украину.

Напомним, что ранее и президент Беларуси и министр обороны страны заявляли о том, что страна не будет нападать на Украину.