Зеленский на саммите G7 попросил отправить в Украину международные войска миротворцев
2022-10-11
17:26
Украинский президент Владимир Зеленский на саммите "Большой семерки" выступил с предложением
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с речью во время онлайн-саммита участников G-7.
На фоне объявления президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко о создании белорусского-российской группировки войск Зеленский предложил отправить миротворцев на границу с РБ.
Зеленский считает, что это позволит доказать отсутствие намерения Беларуси атаковать Украину.
Напомним, что ранее и президент Беларуси и министр обороны страны заявляли о том, что страна не будет нападать на Украину.
Опубликовано: Николай Скира
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