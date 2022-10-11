Зеленский: Украина не планирует военных действий против Беларуси

Владимир Зеленский сообщил, что украинские войска не планируют нападать на территорию Беларуси.

Вечером вторника Владимир Зеленский выступил на саммите "Большой семёрки", где заявил, что у правительства Украины нет планов по нападению на территории Беларуси, а украинские войска намерены защищать только суверенитет собственного государства.

Также Зеленский предложил G7 разместить миротворческую миссию на границе Украины с Беларусью для исключения любой военной агрессии с обеих сторон.