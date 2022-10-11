Зеленский: Украина не планирует военных действий против Беларуси

2022-10-11

17:43

Владимир Зеленский сообщил, что украинские войска не планируют нападать на территорию Беларуси.

Вечером вторника Владимир Зеленский выступил на саммите "Большой семёрки", где заявил, что у правительства Украины нет планов по нападению на территории Беларуси, а украинские войска намерены защищать только суверенитет собственного государства.

Также Зеленский предложил G7 разместить миротворческую миссию на границе Украины с Беларусью для исключения любой военной агрессии с обеих сторон.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







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