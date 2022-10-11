Адвокат Алешкин рассказал, зачем Макаревичу опротестовывать статус иноагента

Звёздный адвокат Андрей Алешкин озвучил причину того, зачем лидеру группы "Машина времени" Андрею Макаревичу опротестовывать статус иноагента.

Никто из иноагентов не смог опротестовать свой новый статус. По этой причине россияне недоумевают, что Андрей Макаревич желает показать иском, требованием которого является убрать его имя из списка иноагентов.

Звездный адвокат Андрей Алешкин поделился своими соображениями по поводу в беседе ФАН: "Он живет заграницей, поэтому можно было бы показать стране пребывания, мол что здесь якобы преследуют по политическим мотивам.

Что им невозможно вернуться на Родину, потому что их там якобы преследуют".