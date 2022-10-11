Юморист Лукинский сообщил о готовности участвовать в спецоперации
2022-10-11
17:57
Звезда "Аншлага" Николай Лукинский - офицер запаса и при необходимости готов влиться в ряды ВС РФ для участия в спецоперации.
Звезда юмористической передачи "Аншлаг" Николай Лукинский в интервью "NEWS.ru" призвал соотечественников не уклоняться от призыва в рамках частичной мобилизации, назвав службу "святой обязанностью" каждого мужчины.
Сам артист, являясь офицером запаса, выразил готовность участвовать в спецоперации в Украине.
Сейчас Лукинскому 62 года.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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