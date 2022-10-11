Адвокат Пашаев оценил возможность лишения Галкина и Пугачёвой родительских прав

Юрист Эльман Пашаев убеждён, что двойняшки Лиза и Гарри Галкины живут в хороших условиях. Нет причин лишать Аллу Пугачёву и Максима Галкина родительских прав.

Известный правовед Эльман Пашаев утверждает, что в РФ отсутствует закон, по которому без оснований лишают родительских прав.

По этой причине ни одному члену звёздного семейства (ни Алле Пугачевой, ни Максиму Галкину) потеря наследников не грозит.

Так юрист прокомментировал недавнее заявление своего коллеги Ярослава Михайлова в прокуратуру Московской области с требованием лишить Галкина родительских прав.