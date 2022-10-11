13 октября Путин и Эрдоган в Астане обсудят ситуацию на Украине
2022-10-11
18:36
Президенты Турции Реджеп Тайип Эрдоган и российский лидер Владимир Путин встретятся в Казахстане в четверг, 13 октября.
Основная тема переговоров двух лидеров – ситуация в Украине и "общий обмен мнениями по текущим делам".
Встречу Эрдогана и Путина подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
"Да, было предложение. Действительно, встреча готовится, но не на завтра, а на послезавтра", - сообщило во вторник российское агентство "Интерфакс".
Встреча состоится в четверг, 13 октября, в Астане, столице Казахстана. Одной из главных тем разговоров президентов Турции и России является ситуация на Украине.
"Темы понятные, конечно же, речь идет об Украине и двусторонних отношениях, которые тоже очень многогранны и вообще об обмене мнениями по текущим вопросам", - сказал Песков журналистам.
Ранее СМИ сообщали, что встреча Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина состоится в среду. В последний раз политики виделись на региональном саммите в Узбекистане в прошлом месяце.
Официально Турция нейтральна и старается поддерживать хорошие отношения с Россией и Украиной. По данным турецких СМИ, Эрдоган надеется уговорить Путина и Зеленского поговорить о перемирии.
Опубликовано: Николай Скира
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