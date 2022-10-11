Индия и Китай призвали Россию к деэскалации конфликта на Украине и диалогу с Киевом
2022-10-11
18:43
Индия и Китай после массированных ракетных обстрелов России в понедельник, 10 октября, выразили обеспокоенность ситуацией на Украине, сообщает Reuters.
Обе державы, имеющие экономические связи с Российской Федерацией, выразили надежду на то, что вскоре произойдет деэскалация конфликта.
Представитель МИД Индии заявил, что власти его страны серьезно обеспокоены эскалацией ситуации в Украине.
Ситуацию также прокомментировал министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар.
"Мы очень четко были против конфликта на Украине. Мы считаем, что он не служит чьим-либо интересам — ни ее участникам, ни международному сообществу", — сказал он.
Джайшанкар, слова которого цитирует AP добавил, что "Индия как страна глобального Юга, своими глазами видела, насколько война затрагивает страны с низким уровнем дохода, сталкивающиеся с проблемами доступа к топливу, продовольствию и удобрениям".
Представитель МИД КНР Мао Нин заявила на встрече с журналистами, что Китай надеется на деэскалацию конфликта.
"Мы обеспокоены развитием ситуации и призываем соответствующие стороны урегулировать конфликт путем диалога и дипломатии", — сказала Нин, которой цитирует Bloomberg.
Опубликовано: Николай Скира
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