Индия и Китай призвали Россию к деэскалации конфликта на Украине и диалогу с Киевом

Индия и Китай после массированных ракетных обстрелов России в понедельник, 10 октября, выразили обеспокоенность ситуацией на Украине, сообщает Reuters.

Обе державы, имеющие экономические связи с Российской Федерацией, выразили надежду на то, что вскоре произойдет деэскалация конфликта.

Представитель МИД Индии заявил, что власти его страны серьезно обеспокоены эскалацией ситуации в Украине.

Ситуацию также прокомментировал министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар.

"Мы очень четко были против конфликта на Украине. Мы считаем, что он не служит чьим-либо интересам — ни ее участникам, ни международному сообществу", — сказал он.

Джайшанкар, слова которого цитирует AP добавил, что "Индия как страна глобального Юга, своими глазами видела, насколько война затрагивает страны с низким уровнем дохода, сталкивающиеся с проблемами доступа к топливу, продовольствию и удобрениям".

Представитель МИД КНР Мао Нин заявила на встрече с журналистами, что Китай надеется на деэскалацию конфликта.

"Мы обеспокоены развитием ситуации и призываем соответствующие стороны урегулировать конфликт путем диалога и дипломатии", — сказала Нин, которой цитирует Bloomberg.