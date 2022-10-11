После атаки ВСУ на подстанцию в Белгородской области без света и воды осталось 2 тысячи человек

Губернатор Белгородской области сообщил о пожаре на электроподстанции. По его словам, ее атаковали украинцы. Сообщений о пострадавших нет, пишет "Интерфакс".

Подстанция расположена в поселке Щебекино Белгородской области. Губернатор Вячеслав Гладков сообщает в телеграмме, что около 2000 жителей остались без электричества. Глава местной администрации обвинил в нападении украинскую армию. По его словам, на месте работают экстренные службы.

"ВСУ обстреляли подстанцию в Шебекино. Снарядами повреждён трансформатор подстанции. Сейчас от электроэнергии отключено более 2 тысяч жителей. Жертв и пострадавших нет. На месте находится мой заместитель Константин Полежаев, глава округа Владимир Жданов, МЧС, полиция и другие оперативные службы. В максимально короткий промежуток времени последствия будут устранены", — написал Гладков.

Гладков также прокомментировал сообщения о перебоях с водой и светом.

"Вижу сообщения в соцсетях, что где-то пропадает свет или отсутствует вода. Почти все водозаборы почувствовали перебои и переходят на другие агрегаты. Сейчас силами МРСК производится переключение на резервные линии. Для полного восстановления электроэнергии понадобится" два-три часа", — отметил губернатор.

Ранее серия взрывов в Белгороде произошла в июле. Тогда погибли три человека. В августе в Белгородской области вспыхнул пожар боеприпасов. Гладков тогда утверждал, что причиной была жара.