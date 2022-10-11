Ученые три года пытались добраться до дерева высотой более 88 м на Амазонке
2022-10-11
19:17
По информации издания Science Alert, ученые смогли подойти к самому высокому дереву в Амазонии. Оно называется Диниция превосходная (Dinizia excelsa), его высота составляет 88,5 м, а диаметр – почти 10 м.
Дерево обнаружили еще в 2019 году, но подобраться к нему удалось только через 3 года, причем было совершено 5 экспедиций. Найти самую высокую дицинию никак не удавалось, зато был обнаружен 66-метровых бразильский орех.
Ученым пришлось проплыть на лодке 250 км, а потом еще 20 км идти пешком к реке Иратапуру, где растет дерево-рекордсмен.
Опубликовано: Светлана Репина
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