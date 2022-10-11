Гладков: ВСУ обстреляли Шебекино в Белгородской области, лишив света 2000 человек

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков утверждает, что украинские войска произвели обстрел российского населённого пункта Шебекино.

Вечером 11 октября губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков опубликовал новое сообщение в своём Telegram-канале, где заявил, что вооружённые силы Украины совершили артиллерийский обстрел села Шебекино недалеко от украинской границы, нанеся также удар по подстанции деревни.

По словам Гладкова, из-за обстрелов ВСУ сейчас свыше двух тысяч россиян в Шебекино находятся без электроэнергии, ожидая скорых ремонтных работ на местной подстанции.