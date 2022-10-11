Гладков: ВСУ обстреляли Шебекино в Белгородской области, лишив света 2000 человек

2022-10-11

19:20

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков утверждает, что украинские войска произвели обстрел российского населённого пункта Шебекино.

Вечером 11 октября губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков опубликовал новое сообщение в своём Telegram-канале, где заявил, что вооружённые силы Украины совершили артиллерийский обстрел села Шебекино недалеко от украинской границы, нанеся также удар по подстанции деревни.

По словам Гладкова, из-за обстрелов ВСУ сейчас свыше двух тысяч россиян в Шебекино находятся без электроэнергии, ожидая скорых ремонтных работ на местной подстанции.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







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