Инвестор Twitter собирается судиться с Илоном Маском за блеф в сделке

Инвестор компании Twitter Джузеппе Пампена подал в суд на Илона Маска, обвинив его в манипулировании акциями соцсети для снижения их стоимости.

Пампена считает, что если Маск сейчас согласился возобновить сделку, значит, все это время он блефовал. Миллиардер предъявлял претензии к Twitter, чтобы объяснить свой отказ от покупки, но на самом деле пытался обрушить акции компании.

В результате он добился своего – стоимость акций значительно снизилась, падение составило 7-8%. Пампена расценивает это как мошеннические действия, которые нанесли ущерб инвесторам.