Инвестор Twitter собирается судиться с Илоном Маском за блеф в сделке
2022-10-11
19:23
Инвестор компании Twitter Джузеппе Пампена подал в суд на Илона Маска, обвинив его в манипулировании акциями соцсети для снижения их стоимости.
Пампена считает, что если Маск сейчас согласился возобновить сделку, значит, все это время он блефовал. Миллиардер предъявлял претензии к Twitter, чтобы объяснить свой отказ от покупки, но на самом деле пытался обрушить акции компании.
В результате он добился своего – стоимость акций значительно снизилась, падение составило 7-8%. Пампена расценивает это как мошеннические действия, которые нанесли ущерб инвесторам.
Опубликовано: Светлана Репина
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