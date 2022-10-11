В Киеве вводят ограничения на потребление электроэнергии из-за разрушенной инфраструктуры

11 октября в Киеве и Киевской области вводятся ограничения на потребление электроэнергии в вечернее время.

«Укрэнерго» в своем Telegram-канале сообщает, что это необходимо для снижения нагрузки на электросети и проведения на них восстановительных работ. По данным оператора, отключения света продлятся несколько часов.

Жителей всей Украины призывают сократить потребление электроэнергии в период с 17.00 до 23.00. В частности, «Укрэнерго» просит не включать в это время обогреватели и электроплиты, бойлеры и стиральные машины, другие мощные электроприборы.

Накануне взрывами была повреждена энергетическая инфраструктура в нескольких областях Украины.