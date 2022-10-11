В Киеве вводят ограничения на потребление электроэнергии из-за разрушенной инфраструктуры
2022-10-11
20:17
11 октября в Киеве и Киевской области вводятся ограничения на потребление электроэнергии в вечернее время.
«Укрэнерго» в своем Telegram-канале сообщает, что это необходимо для снижения нагрузки на электросети и проведения на них восстановительных работ. По данным оператора, отключения света продлятся несколько часов.
Жителей всей Украины призывают сократить потребление электроэнергии в период с 17.00 до 23.00. В частности, «Укрэнерго» просит не включать в это время обогреватели и электроплиты, бойлеры и стиральные машины, другие мощные электроприборы.
Накануне взрывами была повреждена энергетическая инфраструктура в нескольких областях Украины.
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Зеленский попросил G7 разместить миротворцев на границе Украины с Беларусью
Зеленский попросил у G7 воздушный щит для Украины
Минобороны РФ: Россия продолжила ракетный обстрел Украины, достигнув всех целей
Илон Маск опроверг информацию Vice о беседе с Путиным об Украине
Минпромторг: завод Nissan в России перейдёт в государственную собственность