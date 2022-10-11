Голубев: Ростовская область России получила новое мобилизационное задание

2022-10-11

20:20

Губернатор Ростовской области РФ Василий Голубев утверждает, что вверенный ему регион получил новое задание в рамках программы частичной мобилизации.

В ходе прошлой недели пресс-секретарь губернатора Ростовской области Ирина Четвертакова сообщила, что регион полностью завершил выполнение плана по призыву российских военных резервистов в рамках частичной мобилизации в соответствии с указом Владимира Путина от 21 октября.

Во вторник вечером ростовский губернатор Василий Голубев публично заявил, что Ростов и входящие в область города получил от командование ВС РФ новое мобилизационное задание.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







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