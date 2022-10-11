Гендиректор МАГАТЭ Гросси рассказал о важности контактов с Путиным для безопасности ядерных объектов
2022-10-11
20:24
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил Санкт-Петербург, где провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Перед началом встречи Гросси заявил, что переговоры с российским лидером важны для обеспечения безопасности Запоожской АЭС, а также других ядерных объектов. Он сказал, что старается предотвратить ядерную аварию.
Генеральный директор МАГАТЭ отметил, что нынешний разговор очень важен с учетом актуальных вопросов. Он уточнил, что переговоры касаются Запорожской АЭС и имеют отношение к ядерной безопасности.
Опубликовано: Светлана Репина
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