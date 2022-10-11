Гендиректор МАГАТЭ Гросси рассказал о важности контактов с Путиным для безопасности ядерных объектов

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил Санкт-Петербург, где провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Перед началом встречи Гросси заявил, что переговоры с российским лидером важны для обеспечения безопасности Запоожской АЭС, а также других ядерных объектов. Он сказал, что старается предотвратить ядерную аварию.

Генеральный директор МАГАТЭ отметил, что нынешний разговор очень важен с учетом актуальных вопросов. Он уточнил, что переговоры касаются Запорожской АЭС и имеют отношение к ядерной безопасности.