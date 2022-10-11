Путин заявил главе МАГАТЭ Гросси об опасности политизации атомной риторики
2022-10-11
20:24
Владимир Путин провёл рабочую встречу с гендиректором международного атомного агентства МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.
Вечером 11 октября генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибыл в московский Кремль, где провёл личные переговоры с Владимиром Путиным. Во время беседы президент России заявил директору МАГАТЭ, что считает опасным любую политизацию тем, связанных с мирным атомом, однако именно такая риторика доминирует в западных СМИ, когда речь заходит о России.
Примечательно, что прибывший в Москву Рафаэль Гросси после отъезда из России намеревается сразу же посетить Киев, проведя переговоры с Владимиром Зеленским.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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