Владимир Путин провёл рабочую встречу с гендиректором международного атомного агентства МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

Вечером 11 октября генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибыл в московский Кремль, где провёл личные переговоры с Владимиром Путиным. Во время беседы президент России заявил директору МАГАТЭ, что считает опасным любую политизацию тем, связанных с мирным атомом, однако именно такая риторика доминирует в западных СМИ, когда речь заходит о России.

Примечательно, что прибывший в Москву Рафаэль Гросси после отъезда из России намеревается сразу же посетить Киев, проведя переговоры с Владимиром Зеленским.