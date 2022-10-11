Путин лично поздравил командующего силами СВО в Украине Суровикина с днём рождения

Владимир Путин лично поздравил российского генерала Сергея Суровикина с днём рождения.

Пресс-секретарь московского Кремля Дмитрий Песков уведомляет, что 11 октября российский генерал Сергей Суровикин, с недавних пор возглавляющий группировку российских военных в зоне специальной военной операции, празднует своё 56-летние. По словам Пескова, Владимир Путин лично позвонил Суровикину, поздравив его с днём рождения.

Примечательно, что генерал РФ Сергей Суровикин обладает богатым боевым опытом и ранее возглавлял группировку российских военных на территории Сирии.