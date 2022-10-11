Букингемский дворец официально объявил дату коронации Карла III

Коронация короля Великобритании Карла III состоится в субботу, 6 мая 2023 года, в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, сообщил во вторник Букингемский дворец.

"Коронация Его Величества короля состоится в субботу, 6 мая 2023 года, в Вестминстерском аббатстве. Церемония будет включать коронацию Его Величества короля Карла III с королевой", — говорится в сообщении Букингемского дворца в Twitter.



Коронацию проведет архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. В его присутствии король принесет присягу, а затем сядет на коронационное кресло.

Telegraph.co.uk сообщил, что Карл III планировал "тихую церемонию", чтобы отразить идею "современной монархии". Планируется пригласить представителей разных конфессий и социальных и этнических групп по просьбе короля, чтобы отразить многообразие современной Британии.

После миропомазания, благословения и освящения архиепископом корона св. Эдуарда (сделана в 1661 году для Карла II). Таким образом, он официально станет Карлом III.

Королева Елизавета II скончалась 8 сентября. После смерти матери принц Чарльз стал следующим королем Великобритании. Через два дня во дворце св. Джеймса в Лондоне Совет по присоединению в присутствии принца Уэльского Уильяма, королевы-консорта Камиллы, действующего премьер-министра и бывших премьер-министров издал прокламацию, в которой он был официально провозглашен королем Соединенного Королевства.

В мае 2023 года Карлу III исполнится 74 года, что сделает его старейшим коронованным монархом в истории Великобритании.