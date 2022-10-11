Зеленский попросил у G7 воздушный щит для Украины
2022-10-11
21:12
Во время выступления по видеосвязи на саммите G7 Владимир Зеленский призвал создать над Украиной воздушный щит. Для того стране необходимы эффективные средства ПВО.
Зеленский пояснил, что после получения Украиной средств противовоздушной обороны стране уже не смогут навредить ракетные удары.
Еще одно предложение украинского президента касалось размещения миссии международных наблюдателей на границе с Беларусью. Ранее белорусские власти заявили, что украинская сторона готовит теракты на белорусской территории.
Опубликовано: Светлана Репина
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Зеленский попросил у G7 воздушный щит для Украины
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