Der Spiegel: Германия передала Украине системы ПВО IRIS-T SLM, которых нет даже у Бундесвера
2022-10-11
21:21
Правительство Германии передало Украине первый из четырех комплектов ПВО IRIS-T SLM, сообщает Der Spiegel.
Это произошло во вторник, 11 октября недалеко от украинско-польской границыl. В июне о таком шаге заявил канцлер Олаф Шольц, выступая в Бундестаге.
До недавнего времени власти Берлина планировали передать батарею IRIS-T SLM в ноябре, но планы изменились в пользу Киева.
Der Spiegel называет пусковые установки "самой современной системой ПВО " в Германии. Они должны защищать мирных жителей, особенно в крупных городах, от ударов ракетами и дронами.
Системы IRIS-T, произведенные на Боденском озере, состоят из пусковой установки, установленной на военном грузовике с местом для восьми ракет, а также радиолокационной и командирской машины.
Ракеты могут поражать цели на высоте до 20 километров над землей и на расстоянии до 40 километров.
"Поэтому их дальность намного больше, чем у комплектов Stinger, также поставленных в Украину Германией", — сообщают немецкие СМИ, согласно которым Киев получит систему защиты, "которой пока нет даже у немецкого Бундесвера".
Первоначально IRIS-T должен был отправиться в Египет, но местные власти согласились, что его следует передать Украине. Следующие три обещанных комплекта украинцы получат в 2023 году, но когда именно - вопрос пока открытый.
Опубликовано: Николай Скира
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