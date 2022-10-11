Добронравов рассказал о продолжении сериала Сваты
2022-10-11
21:21
Фёдор Добронравов ответил на вопрос журналистов, о том, ждать ли зрителям выхода нового сезона сериала "Сваты".
Исполнитель роли одного из главных персонажей любимого народом сериала "Сваты" Федор Добронравов ответил на вопрос о перспективах телепроекта.
По поводу выхода продолжения картины артист толком сказать ничего не смог.
7-ой сезон "Сватов" вышел в конце 2021 года. Говорили, что он станет последним, но зрители ждут выхода новой части. Добронравов не в курсе по поводу дальнейшей судьбы проекта.
Он ответил на вопрос kp.ru так: "Откуда же я знаю. Видите, какая обстановка. Молимся все".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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