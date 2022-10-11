В Италии проснулся вулкан Стромболи, посмотреть на него едут тысячи туристов

К северу от итальянского острова Сицилия проснулся вулкан Стромболи. Это достаточно опасное явление, местных жителей попросили не покидать дома. Но туристов, желающих посмотреть на извержение вулкана, это не останавливает.

Местные отели переполнены, в уличных ресторанах зрители заняли все столики, а билеты на прогулочные суда не купить. Туристы продолжают прибывать.

Сначала Стромболи выбросил пепел и дым, а потом начала извергаться лава. Она сходит прямо в море. Сообщается, что вулкан активен уже несколько тысяч лет, но мощные извержения случаются редко.