Букингемский дворец назвал настоящую дату коронации Карла III и Камиллы
2022-10-11
21:31
Пресс-служба Букингемского дворца сообщает, что коронация нового монарха Великобритании назначена на 6 мая. Церемония будет проходить в Вестминстерском аббатстве, ее проведет архиепископ Кентерберийский.
Коронация будет проходить по древним обычаям. Ее обещают сделать зрелищной и такой, чтобы она отражала роль монарха в современном обществе.
Вместе с Карлом будет коронована и новая королева-консорт Камилла. На момент проведения церемонии новому королю будет 74 года. Он станет самым старым коронованным монархом в истории Великобритании.
Опубликовано: Светлана Репина
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