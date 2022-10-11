Букингемский дворец назвал настоящую дату коронации Карла III и Камиллы

Пресс-служба Букингемского дворца сообщает, что коронация нового монарха Великобритании назначена на 6 мая. Церемония будет проходить в Вестминстерском аббатстве, ее проведет архиепископ Кентерберийский.

Коронация будет проходить по древним обычаям. Ее обещают сделать зрелищной и такой, чтобы она отражала роль монарха в современном обществе.

Вместе с Карлом будет коронована и новая королева-консорт Камилла. На момент проведения церемонии новому королю будет 74 года. Он станет самым старым коронованным монархом в истории Великобритании.