Мобилизованный россиянин умер в военном городке Екатеринбурга

Глава города Снежинск Андрей Пульников сообщил о гибели мобилизованного гражданина России в военном городке.

11 октября возглавляющий администрацию Снежинска Андрей Пульников сообщил, что в житель города погиб в военном городке Екатеринбурга после того, как был призван в рамках указа Владимира Путина о проведении частичной мобилизации в России. По словам Пальникова, погибшему было 27 лет, и причины его смерти пока не выяснены.

Также Андрей Пульников пообещал, что администрация Снежинска и правительство России обязуется оказать любую помощь семье погибшего военного.