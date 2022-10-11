Мобилизованный россиянин умер в военном городке Екатеринбурга
2022-10-11
21:34
Глава города Снежинск Андрей Пульников сообщил о гибели мобилизованного гражданина России в военном городке.
11 октября возглавляющий администрацию Снежинска Андрей Пульников сообщил, что в житель города погиб в военном городке Екатеринбурга после того, как был призван в рамках указа Владимира Путина о проведении частичной мобилизации в России. По словам Пальникова, погибшему было 27 лет, и причины его смерти пока не выяснены.
Также Андрей Пульников пообещал, что администрация Снежинска и правительство России обязуется оказать любую помощь семье погибшего военного.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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