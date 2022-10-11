Чаус: часть Черниговской области обесточена из-за обстрелов России

2022-10-11

21:44

Глава Черниговской администрации Вячеслав Чаус сообщил о частичном обесточивании региона.

Вечером 11 октября глава областной военной администрации Черниговской области Вячеслав Чаус сообщил, что часть региона полностью обесточена из-за аварийного отключения одной из ключевых линий электропередач, что вызвано недавними ракетными обстрелами Украины войсками России.

Также в СМИ фигурирует информация о том, что украинский Львов полностью обесточен из-за успешного ракетного удара РФ по энергетической инфраструктуре города.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







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