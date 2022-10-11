КГБ: дня атаки Беларуси Запад готовит террористов в Украине, Польше и Литве

В КГБ рассказали о нахождении обученных Западом боевиков в ряде соседних с Беларусью стран.

Во вторник возглавляющий белорусский Комитет госбезопасности Иван Тертель сообщил, что западные спецслужбы провели подготовку террористов на территории Украины, Польши и Литвы, целью которых является проникновение в Беларусь для осуществления ряда терактов на фоне развёртывания совместной группировки войск Союзного государства.

Тертель подчеркнул, что к текущему моменту в Литве, Польше и Украине находятся не менее 300 террористов, которые намереваются напасть на Беларусь.