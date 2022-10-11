В США подготовили законопроект о запрете на продажу оружия Саудовской Аравии
2022-10-11
22:13
В Сенат США внесен проект закона, предусматривающий прекращение продаж оружия Саудовской Аравии на один год. Об этом сообщил сенатор Ричард Блюменталь.
Предполагается, что запрет коснется прямых и зарубежных продаж в эту страну оружия и боеприпасов. Такая мера последовала за решением стран ОПЕК+ о сокращении объемов добычи нефти.
По словам координатора по стратегическим коммуникациям Белого Дома Джона Кирби, США намерены пересмотреть отношения с Саудовской Аравией . ранее Джо Байден заявил, что разочарован решением ОПЕК+.
Опубликовано: Светлана Репина
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