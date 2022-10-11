Зеленский призвал создать международную миротворческую миссию на границе с Беларусью

Владимир Зеленский призвал к созданию международной миротворческой миссии на украинско-белорусской границе для наблюдения за передвижением белорусских войск, сообщает Reuters.

Президент США Джо Байден и лидеры стран G7 провели виртуальную встречу, на которой обсуждались обязательства по поддержке Украины.

В саммите принял участие Владимир Зеленский. Президент Украины призвал руководство сдать достаточное количество систем ПВО, чтобы Украина могла противостоять ракетным ударам России.

Президент Украины также призвал ввести новые санкции против России. Он в очередной раз исключил любую возможность переговоров с Путиным.

Зеленский закончил свое выступление призывом к созданию международной миротворческой миссии на украинско-белорусской границе, которая следила бы за передвижением белорусских войск.

"Территория Беларуси уже используется для атак против Украины. Сейчас мы видим большую угрозу. Россия пытается напрямую втянуть Беларусь в этот конфликт", — отметил Зеленский.