Издание "Страна.ua" сообщила о сносе памятника русскому поэту Александру Пушкину в центре украинской столицы.

Вечером вторника интернет-газета "Страна.ua" взяла интервью у представителя украинского проекта "Декоммунизация" Вадима Позднякова, который сообщил, что в центре Киева был снесён бюст русскому поэту Александру Пушкину. По мнению Позднякова, Пушкин является одним из ключевых символов так называемого "русского мира", а демонтаж самого памятника посвятили украинскому активисту Денису Антипову.

Примечательно, что Владислав Поздняков признал наличие ещё восьми памятников Александру Пушкину на территории Киева, а общее их число в Украине подсчитать затруднительно.