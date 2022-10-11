В Киеве снесли памятник Пушкину в рамках проекта «Декоммунизация»

2022-10-11

22:22

Издание "Страна.ua" сообщила о сносе памятника русскому поэту Александру Пушкину в центре украинской столицы.

Вечером вторника интернет-газета "Страна.ua" взяла интервью у представителя украинского проекта "Декоммунизация" Вадима Позднякова, который сообщил, что в центре Киева был снесён бюст русскому поэту Александру Пушкину. По мнению Позднякова, Пушкин является одним из ключевых символов так называемого "русского мира", а демонтаж самого памятника посвятили украинскому активисту Денису Антипову.

Примечательно, что Владислав Поздняков признал наличие ещё восьми памятников Александру Пушкину на территории Киева, а общее их число в Украине подсчитать затруднительно.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







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