В Киеве снесли памятник Пушкину в рамках проекта «Декоммунизация»
2022-10-11
22:22
Издание "Страна.ua" сообщила о сносе памятника русскому поэту Александру Пушкину в центре украинской столицы.
Вечером вторника интернет-газета "Страна.ua" взяла интервью у представителя украинского проекта "Декоммунизация" Вадима Позднякова, который сообщил, что в центре Киева был снесён бюст русскому поэту Александру Пушкину. По мнению Позднякова, Пушкин является одним из ключевых символов так называемого "русского мира", а демонтаж самого памятника посвятили украинскому активисту Денису Антипову.
Примечательно, что Владислав Поздняков признал наличие ещё восьми памятников Александру Пушкину на территории Киева, а общее их число в Украине подсчитать затруднительно.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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