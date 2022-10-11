Стремоусов: атаки ВСУ на Дудчаны и Давыдов Брод возле Херсона отражены
2022-10-11
22:28
Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов утверждает, что в регионе отразили попытки наступления украинских военных в двух населённых пунктах.
Во вторник вечером заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов публично заявил, что войска России отразили наступательные операции вооружённых сил Украины в деревнях Дудчаны и Давыдов Брод на территории Херсонщины, которая после недавнего референдума законодательно стала частью России.
По словам Стремоусова, в настоящий момент ВСУ прекратили осуществлять активные наступательные действия во всём регионе, и риска утраты контроля над Херсоном со стороны России не существует.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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