Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов утверждает, что в регионе отразили попытки наступления украинских военных в двух населённых пунктах.

Во вторник вечером заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов публично заявил, что войска России отразили наступательные операции вооружённых сил Украины в деревнях Дудчаны и Давыдов Брод на территории Херсонщины, которая после недавнего референдума законодательно стала частью России.

По словам Стремоусова, в настоящий момент ВСУ прекратили осуществлять активные наступательные действия во всём регионе, и риска утраты контроля над Херсоном со стороны России не существует.