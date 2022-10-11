Байден заявил, что стал президентом США из-за недостатка квалификации

Джо Байден пошутил на тему того, что стал американским президентом лишь потому, что не смог стать кем-то другим.

Во время нового выступления в американском Белом доме Джо Байден заявил, что когда его друзья выросли, они стали священнослужителями или спасателями-пожарными, в то время как ему не хватило квалификации для подобных профессии. Этим фактом Байден объяснил то, что стал президентом США.

Некоторые американские издания утверждают, что после произнесения данной фразы Джо Байден рассмеялся, сигнализируя о том, что он пошутил, однако многие американцы восприняли серьёзно слова действующего президента.