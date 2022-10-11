Носатый: в Молдавии могут объявить частичную мобилизацию

Министр обороны Молдавии Анатолий Носатый утверждает, что в стране может быть объявлена частичная мобилизация.

Глава Министерства обороны Молдавии Анатолий Носатый публично заявил, что в случае угрозы национальным интересам государства в стране может быть издан указ о проведении частичной мобилизации военнообязанных граждан. По словам Носатого, подобный процесс в Молдавии будет запущен лишь в том случае, если оборонные ведомства страны зарегистрируют признаки тяжёлой ситуации вокруг или внутри государства.

Также Анатолий Носатый подчеркнул, что на текущий момент частичная мобилизация в Молдавии проводиться не будет ввиду стабильной обстановки.