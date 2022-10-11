Носатый: в Молдавии могут объявить частичную мобилизацию
2022-10-11
22:50
Министр обороны Молдавии Анатолий Носатый утверждает, что в стране может быть объявлена частичная мобилизация.
Глава Министерства обороны Молдавии Анатолий Носатый публично заявил, что в случае угрозы национальным интересам государства в стране может быть издан указ о проведении частичной мобилизации военнообязанных граждан. По словам Носатого, подобный процесс в Молдавии будет запущен лишь в том случае, если оборонные ведомства страны зарегистрируют признаки тяжёлой ситуации вокруг или внутри государства.
Также Анатолий Носатый подчеркнул, что на текущий момент частичная мобилизация в Молдавии проводиться не будет ввиду стабильной обстановки.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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